Loslopende paarden op de Langestraat Marc Colpaert

08 december 2018

15u25 4

Zaterdag liepen er een zestal paarden die uitgebroken waren uit hun weide vrij rond op de Langestraat in Gooik. De paarden op de Langestraat zorgden al snel voor een file. Een van de bestuurders Arno Segers zag de paarden ter hoogte van zijn wagen de Langestraat oplopen. Hij begon stiller te rijden en zo liepen de paarden mooi achter zijn wagen. Ter hoogte van een zijstraat de Bekeveldstraat stopte hij de wagen en verplichtte zo de paarden in deze kleine straat te lopen, weg van de gevaarlijke Langestraat. Ondertussen was de eigenaar van de paarden ook al ter plaatse en probeerde de paarden te vangen, wat niet zo simpel was. Wat later liepen ze terug een andere weide in. Na een tijdje lukte het dan toch om de paarden in veiligheid te brengen. Heel wat bestuurders stopten spontaan in de Langestraat om mee te helpen om de paarden te vangen. MCT