Loopwedstrijd Dwars door Oetingen 24 augustus 2018

De straten van Oetingen zijn zondag al voor de zestiende keer het parcours voor de loopwedstrijd Dwars door Oetingen. In vergelijking met vorige jaren zijn de afstanden en het parcours lichtjes gewijzigd. Vanaf 14 uur gaan de kinderlopen van start, de volwassenen starten rond 15 uur over een afstand van 8 km en 16 km op een vernieuwd parcours, met een doortocht door het domein Steenhout in Vollezele. Joggingclub Oetingen, die de wedstrijd organiseert, schenkt een deel van de opbrengsten aan een goed doel. "Dit jaar steunen wij de scouts uit Oetingen voor de bouw van de nieuwe scoutslokalen", vertelde Tom Amijs





(MCT)