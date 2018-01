Linda De Schutter krijgt zitje in gemeenteraad 23 januari 2018

02u27 0 Gooik Linda De Schutter (46) zal eind deze maand de gemeenteraad vervoegen voor CD&V. Ze volgt Magda Van Damme (60) op, die eind vorig jaar haar afscheid uit de lokale politiek aankondigde.

Magda Van Damme, die onlangs met pensioen ging, maakte eerder ook al bekend dat ze niet langer op de kieslijst wil staan. "Door nu al te stoppen wil ze een jongere collega de kans geven om zich nog enkele maanden in te werken", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Die keuze respecteren wij."





"Ik vind het jammer dat Magda nu stopt, maar zo krijg ik inderdaad de kans om nog enkele maanden in de gemeenteraad te zetelen voor de start van de verkiezingen", aldus Linda De Schutter, die al vijf jaar actief is binnen het OCMW. "Mijn prioriteit ligt vooral bij het sociale." (MCT)