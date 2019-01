Lieven is de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Hij neemt de fakkel over van Michel Doomst na 30 jaar Marc Colpaert

23 januari 2019

Op de gemeenteraad van 22 januari werd gemeenteraadslid Lieven Krikilion(CD&V) verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad. Lieven is reeds meer dan 10 jaar politiek actief binnen de Gooikse CD&V. In 2005 startte hij zijn politiek engagement als actief lid binnen de partij, eerst als webmaster, dan als financieel beheerder en later als plaatsvervangend voorzitter. In 2009 kwam hij terecht in de Gooikse OCMW-raad. Na de verkiezingen van 2012 werd hij gemeenteraadslid en fractieleider binnen de gemeenteraad. Na de verkiezingen van 2018 besloot hij om het fractieleiderschap door te geven aan de jeugd. Binnen het CD&V bestuur werd Lieven naar voor geschoven om Michel Doomst op te volgen als voorzitter van de Gooikse gemeenteraad. Lieven ziet het voorzitterschap als een grote uitdaging. “Het is voor mij dan ook een hele eer om Michel Doomst in deze functie op te volgen. Michel kent het politieke spel door en door en is al 30 jaar voorzitter van de gemeenteraad. Ik wil een voorzitter en tevens moderator zijn voor alle raadsleden en wil iedereen nu al bedanken voor het vertrouwen”, aldus voorzitter Lieven Krikilion. MCT