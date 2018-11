Lieve kreeg 2.000 euro voor de kinderen in Sri Lanka Met dat geld kan ze 100 kinderen naar school sturen! Marc Colpaert

20 november 2018

Lieve Van Rysselberghe kreeg van Jan Depester een cheque van 2.000 euro voor de ‘Foundation Martin De Kegel’, een vereniging die zich inzet om kinderen uit Sri Lanka te helpen. Het bedrag werd bijeen gelopen tijdens de scholencross op de atletiekpiste in Gooik. Eind 1997 ging Martin De Kegel mee op inleefreis naar Sri Lanka, met een groep mensen samengesteld uit KWB en KAV-leden. Dat was zo een schok voor Martin dat er geen enkele dag voorbij ging of Sri Lanka kwam ter sprake ten huize De Kegel. Maar enige tijd later stierf Martin echter, nochtans waren er plannen om samen met zijn vrouw Lieve een tweede reis te ondernemen naar Sri Lanka. Op het overlijdensbericht werd gemeld dat bloemen niet wenselijk waren, maar dat een bedrag kon gestort worden op het rekeningnummer van Werldsolidariteit, ten voordele van Sri Lanka. Door de Sri Lankaanse mensen van Christian Workers Movement werd met het ingezamelde geld de ‘Foundation Martin De Kegel’ opgericht, met de bedoeling onderwijskansen te geven aan arme kinderen in Sri Lanka. “Vandaag 17 jaar later steunen wij meer dan 700 kinderen in Sri Lanka. We zorgen dat deze kinderen de nodige middelen krijgen, zoals een uniform en boeken om naar school te kunnen gaan. Want de vissers hebben meestal geen geld voor zulke zaken.Met dit geld gaan we 100 kinderen extra naar school kunnen laten gaan”, aldus een dankbare Lieve. Die al 17 jaar zich vrijwillig inzet om deze arme mensen van Sri Lanka een betere toekomst te geven. MCT