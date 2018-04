Leren werken met de smartphone 20 april 2018

De KVLV Leerbeek organiseert een cursus 'leren werken met een smartphone' in de zaal Rilleman in de Cam. Je komt er alles te weten over hoe je een smartphone moet gebruiken. Dit vindt plaats op donderdag 26 april en 3 mei telkens om 19 uur. Info en inschrijvingen via: krisenkers@hotmail.com. (MCT)