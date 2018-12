Leerlingen zamelen 850 euro in voor het KID fonds Om hun vriendjes Kjell en Vic te helpen Marc Colpaert

21 december 2018

16u34 0

Omdat hun vriendje Kjell uit het vierde leerjaar van de Dorpsschool in Kester lijdt aan PID vroegen de leerlingen om een eetstandje te plaatsen op de speelplaats tijdens het oudercontact, dat bracht 850 euro op voor de Warmste Week.

De kinderen van het vierde leerjaar van de Dorpsschool in Kester wilden iets doen voor hun vriendje Kjell, die sinds zijn geboorte lijdt aan PID, dat is een primaire immuundeficiëntie, een aangeboren defect in één of meer componenten van het afweersysteem. Ondertussen werd ook vastgesteld dat zijn broer Vic die in dezelfde school zit, ook deze stoornis heeft. Daarom werd er op vraag van de kinderen op de speelplaats van de school een eetstandje geplaatst door enkele mama’s van de kinderen. De ouders die naar het oudercontact kwamen konden er een stukje cake of taart eten of een warme chocomelk drinken en dit allemaal voor het goede doel. “Ik vind het natuurlijk fantastisch dat deze kinderen, met de hulp van tal van vrijwillige mama’s, zo een actie hebben georganiseerd, waarvan de opbrengst gaat naar het KID fonds, wat staat voor KinderImmuunDeficiënties, het is een afdeling binnen het kinderziekenhuis van het UZ Leuven, waar kinderen met PID worden verzorgd”, vertelde Linsay Debelder, de mama van de twee jongens. In het kader van de Warmste Week bracht hun actie 850 euro op, een bedrag dat de school gaat schenken in het kader van de Warmste Week aan het KID fonds. “Ik had nooit gedacht dat deze korte actie van onze kinderen zoveel geld ging opbrengen, een fantastisch resultaat en een verdiende dank u wel voor iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot dit succes”, zei directeur Gerda Jacobs. MCT