Leerlingen tuinieren op de speelplaats 26 april 2018

De leerlingen van de Dorpsschool in Kester zijn gisteren eens stevig door de aarde van hun nieuwe groente- en fruittuintje naast de speelplaats gegaan.

Dat tuintje werd aangelegd in het kader van het jaarthema 'Natuur! Natuurlijk'. "De kinderen kunnen hier tal van groenten en fruit zaaien of planten", zegt directeur Gerda Jacobs. Bedoeling is om de zelfgekweekte groenten vervolgens te gebruiken om soep of koude schotels te maken. Het fruit, waaronder aardbeien, kan dan weer gebruikt worden als gezond nagerechtje. "We willen de kinderen bijbrengen welke planten er bij ons bestaan en zo ook onze ecologische voetafdruk verkleinen", besluit directeur Jacobs. (MCT)