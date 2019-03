Leerlingen ontdekten de dode hoek bij vrachtwagens Marc Colpaert

18 maart 2019

16u06 0

Op maandag kregen de leerlingen van de derde graad van de Gooikse scholen meer uitleg over het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens. Sinds 2013 organiseert het gemeentebestuur tweejaarlijks in samenwerking met Transport en Logistiek Vlaanderen, de Gooikse dorpsscholen en de politie Pajottenland, de dode hoek educatie voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Het kerkplein van Oetingen wordt dan voor één dag omgetoverd tot een opleidingsterrein. Op maandag was het weer zover en kregen de leerlingen zowel de nodige theorie als de praktijk over het gevaar voor de dode hoek bij vrachtwagens, als onderdeel van de verkeerslessen. De leerlingen mochten zelf achter het stuur gaan zitten, om met hun eigen ogen te kunnen waarnemen, met welke beperkingen qua gezichtsveld vrachtwagenchauffeurs in hun truck, dagelijks worden geconfronteerd. Zo kregen de leerlingen van het vijfde leerjaar uit Oetingen met leerkracht Davy, van politieman Guy Van Huyghem meer informatie over de dode hoek bij vrachtwagens. “Wij hebben ook aan de leerlingen gevraagd om vandaag met hun fiets naar school te komen. Zo kunnen ze hier op het plein nog wat leren hoe ze moeten fietsen in het verkeer”, vertelde schepen Simon De Boeck(CD&V).