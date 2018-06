Leerlingen academie tonen hun werkjes 26 juni 2018

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, gevestigd in Oetingen, zette de deuren wijd open, zodat de ouders konden ontdekken wat hun kinderen het afgelopen schooljaar allemaal hadden gemaakt.





De lessen zijn erop gericht dat de leerlingen - vandaag al met meer dan 100, van 6 tot 12 jaar oud - verschillende basistechnieken aanleren uit zowel de keramiek, de beeldhouw-, de teken-, en de schilderkunst. Vanaf 1 september starten ze in Oetingen ook met een opleiding voor volwassenen. Meer info via: gabk@liedekerke.be





(MCT)