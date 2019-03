Leerkrachten van De Oester staken Marc Colpaert

19 maart 2019

16u56

Bij de gemeentelijke Lagere School De Oester in Oetingen staken alle leerkrachten, gelukkig is er opvang voorzien maar wel in een andere school. De directie Marleen Hanselaer en Nadine Vanbiervliet lieten ons weten dat in hun school De Oester iedereen deelneemt aan de staking op woensdag. Er wordt dus geen les gegeven. Er is opvang voorzien voor de leerlingen in de school van Strijland, dus niet in Oetingen zelf.” Ook een deel van de leerkrachten van De Oester in Strijland leggen het werk neer. In de andere deelgemeenten en in het vrije onderwijs in Gooik zijn er geen stakingen voorzien.