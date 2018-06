Leen Persijn spreekt mantelzorgers toe over dementie 26 juni 2018

Actrice en zangeres Leen Persijn kwam naar zaal Familia in Gooik om er te spreken over dementie. In de zaal zaten heel wat mantelzorgers te luisteren naar haar monoloog, een actie van het OCMW van Gooik. "Wij organiseren ieder jaar in de week van de dag van de mantelzorger iets speciaals om al onze Gooikse mantelzorgers even te bedanken. Nu was dit met een monoloog van Leen Persijn, die meer dan een uur sprak over het leven van haar demente moeder", zei OCMW-voorzitter Jan Depester(CD&V).





Nadien was er nog voor iedereen taart en koffie om hen te bedanken voor het vele werk dat ze als mantelzorger telkens weer verzetten.





(MCT)