Laura is de nieuwe voorzitter van Jong CD&V Marc Colpaert

29 januari 2019

09u40 2

Laura Timmermans(28) uit Kester werd door de leden van Jong CD&V verkozen tot de nieuwe voorzitter van Jong CD&V en daar is ze best tevreden mee. Laura stond vijf jaar geleden mee aan de wieg voor de oprichting van de jongerenpartij Jong CD&V Gooik. “Toen ze op zoek gingen naar een nieuwe voorzitter, heb ik dadelijk mijn kandidatuur ingediend en vandaag ben ik dan ook super blij dat ik de nieuwe voorzitter ben”, sprak Laura. Ze is van plan om zich extra in te zetten voor de jeugd van Gooik en wil tevens nog tal van activiteiten organiseren voor de jongeren. Een goede vriendin van Laura namelijk Amber Gys werd aangesteld als de persoon die de sociale media voor Jong CD&V gaat beheren. “Dit is natuurlijk iets voor mij (Amber is studente journalistiek,red.) en ben dan ook blij dat ik nauw mag samenwerken met onze nieuwe voorzitter Laura”, aldus Amber. MCT