Languit op het gras naar folk luisteren: "Pak aangenamer dan Werchter" 09 juli 2018

02u35 0

Zo'n 4.000 festivalgangers zijn dit weekend naar het driedaags folkfestival Gooikoorts in het hartje van Gooik getrokken. Gelukkig zorgden enkele bomen op het terrein voor de nodige schaduw, want de hitte was loodzwaar. Het werd niettemin opnieuw een prachtige editie, waarbij de meeste mensen languit in het gras genoten van de mooie muziek. Ook Vroni, Yanate, Yoni en Auke uit Gent waren opnieuw van de partij. "Wij komen al zeven jaar naar Gooikoorts, er is hier altijd een toffe sfeer. Het ideale midddel om de vakantie te starten en veel aangenamer dan Werchter", aldus Yoni. De organisatie is tevreden. "Alles loopt goed, maar omdat het warm is, hebben wij voor de bezoekers wel een extra waterfontein moeten zetten", aldus organisator Patrick Lichtert. (MCT)