Landelijke gilde klaar voor Oogstfeest 11 augustus 2018

De inwoners van Gooik tellen vol verwachting af naar 15 augustus. Het belooft opnieuw een hoogdag te worden met de Pareltjesworp en het Oogstfeest. Dit jaar nodigde de Landelijke Gilde Gooik en de gemeente The Soul Brothers uit, die samen met Waldek Kosinski en Femke uit de Vlaamse soap Thuis, de pareltjes komen gooien. Als de zon van de partij is, worden rond de klok van 15 uur ter hoogte van het gemeentehuis opnieuw vele honderden mensen verwacht. Tussen de chocolade pareltjes zit er ook een gouden juweeltje verstopt. Wat verderop op de oude atletiekpiste zijn er tal van optredens zoals van The Goddess Girls, Dries, Lindsay en Bram & Lennert. Tevens staan er op de atletiekpiste enkele springkastelen voor de kinderen.





