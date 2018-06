Kunstopleiding voor volwassenen 19 juni 2018

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Gooik biedt vanaf 1 september in Oetingen een opleiding voor volwassenen aan. Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan intekenen. Tijdens de lessen krijg je basistechnieken aangeleerd van het beeldhouwen, tekenen, de schilderkunst en keramiek. De lessen worden op woensdagavond gegeven door Mathias Spriet. Meer informatie via gabk@liedekerke.be. (MCT)