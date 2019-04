Kunstenaars stellen hun werken tentoon in de bib

Marc Colpaert

12 april 2019

09u21 2

Nog tot het einde van deze maand kan men in de gemeentelijk bibliotheek van Gooik kunstwerken bewonderen van de Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten uit Oetingen, een bijafdeling van de Academie van Liedekerke. Een aantal leerlingen, kinderen van 6 tot 11 jaar en jongeren van 12 tot 17 jaar werkten rond het thema ‘vriendschap’ en maakten dit duidelijk in grote tekeningen. De kunstwerkjes van deze toekomstige kunstenaars werden op een originele manier opgehangen in de bibliotheek. Wie deze kunstwerkjes wilt bewonderen kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Bij wie het begint te kriebelen om zelf ook aan de slag te gaan, kan meer info vinden via: www.liedekerke.be/ABAK.