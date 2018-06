Kukeleku-actie lokt 200 gezinnen naar 't Kippenhof 11 juni 2018

02u34 0 Gooik Zaterdag zijn meer dan 200 gezinnen naar 't Kippenhof afgezakt om een of meerdere kippen te komen afhalen.

Die diertjes konden ze goedkoop aankopen via hun gemeente. Met het kippenproject 'Kukeleku' kon elk Gooiks gezin aan een voordelige prijs van 3,8 euro, 3 kippen naar zijn tuin halen. Zij zorgen op natuurlijke en milieuvriendelijke wijze voor een vermindering van het groente- en fruitafval en schenken de eigenaars bovendien lekkere en verse eitjes. "Uit een enquete op de Gooikse website blijkt dat ruim 70 procent van de bevolking voor een afschaffing van de GFT-inzameling is. Als plattelandsgemeente wensen wij enkel nog in de dorpskernen gft-afval in te zamelen, maar Ovam gaat hier niet mee akkoord", zegt schepen Simon De Boeck(CD&V. En dus blijven ze elk jaar sinds 2004 een kippenactie organiseren. "Ik kom bijna ieder jaar mijn drie kippen halen. Het zijn steeds lieve beestjes die heel wat van ons afval opeten en ervoor zorgen dat we voldoende eitjes hebben", zegt Marcel De Schrijver uit Strijland-Gooik. Door deze jaarlijkse kippenactie werd op tien jaar tijd het GFT- afval gereduceerd van 24 naar 12 kilogram per inwoner. Dit jaar kwamen niet minder dan 205 gezinnen samen 565 kippen afhalen in 't Kippenhof. Sinds de start van het Kukeleku-project in 2004 werden al 9.872 kippen besteld.





