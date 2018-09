Kubbers op gemeentehuis 05 september 2018

Gooik werd eind augustus opnieuw omgetoverd tot het Kubb-land, waar een zestiental ploegen het tegen elkaar zullen opnemen. De ploegkapiteinen kwamen voor de eerste keer samen op het gemeentehuis van Gooik. Kubben is het ideale spel om op een sportieve en gezellige manier nieuwe mensen te leren kennen in eigen dorp. Fysiek is niet belangrijk, sympathiek des te meer. Gedurende meer dan een maand nemen de ingeschreven kubbteams het tegen elkaar op in een onderlinge kubbconfrontatie ergens op een Gooikse locatie. De vier sterkste teams zullen het op de Gooikse jaarmarkt op 29 september tegen elkaar opnemen in een grote en kleine finale.





(MCT)