Krijg ons hier maar eens af, jongens! 28 juni 2018

02u26 0 Gooik De oproep om de zomervakantie in te springen, is niet in dovemansoren gevallen.

De tien springkastelen die gisteren opgesteld werden op het oude atletiekplein Houteman kregen immers zowat vijfhonderd kinderen over zich heen. En het waren natuurlijk niet allemaal klassieke springkastelen. Zo was er ook een 'mechanische stier' bij, zij het in alternatieve uitvoering. Je moest nog altijd zolang mogelijk in het zadel blijven, maar de gekke sprongen van de stier kwamen van vier touwen waar je aan kon trekken.





Voor de organisatoren werd het een groter succes dan verwacht. Er wordt dan ook al over nagedacht om nog voor het einde van de grote vakantie een tweede editie te organiseren. (MCT)