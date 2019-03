Krachtige wind blaast verkeersborden weg Marc Colpaert

09 maart 2019

15u38 3 Gooik Een verkeersbord ter hoogte van de Torenstraat in het centrum van Gooik verdween door de vrij krachtige westenwind op zaterdag. Weervrouw Jill Peeters had het aangekondigd: “Op zaterdag staat er een vrij matige tot krachtige westenwind en er zijn rukwinden mogelijk tot zestig kilometer per uur.”

Alles wat niet goed vastgemaakt was, had kans om te verdwijnen. In de Torenstraat, waar sinds kort borden staan dat de straat een éénrichtingsstraat is geworden, werd een verkeersbord zelfs volledig weggeblazen. Alleen de voet bleef alleen achter op de straat, andere borden lagen gewoon op de grond. Wie dus niet op de hoogte was van deze nieuwe verkeerssituatie, kon dus gewoon de Torenstraat inrijden, langs de verkeerde kant.