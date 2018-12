Korpschef: "Acties van de politie kennen meer dan ooit geen gerechtelijk gevolg. En de burger werkt het onterecht uit op ons" Dit jaar dertien gevallen van verbaal of fysiek geweld in politiezone Pajottenland Tom Vierendeels

18 december 2018

17u59 0 Gooik Korpschef Marc Hellinckx van de politiezone Pajottenland heeft in zijn speech tijdens de eindejaarsreceptie van zijn korps kritiek geuit op het falen van justitie, dat een gevoel van straffeloosheid creëert bij de bevolking en wordt uitgewerkt op zijn mensen. Hij neemt het op voor zijn korps en vraagt begrip en respect.

De korpschef schoot in zijn speech met scherp naar justitie, “waar uitgevoerde gerechtelijke opdrachten en interventies meer dan ooit geen verlengde kennen in de juridische keten”. Volgens hem weegt dit zwaar door op zijn medewerkers.

“Bij de publieke opinie ontstaat de indruk dat er straffeloosheid heerst en dat bemoeilijkt onze dagdagelijkse relaties met de burger”, gaat hij verder. “Onze medewerkers worden steeds meer rechtstreeks aangesproken over het falen van deze keten. Het verwijt dat er niets gedaan wordt aan crimineel of asociaal gedrag en overlast wordt al te gemakkelijk in de schoenen van de politie geschoven. De verschuiving van een deel van de verantwoordelijkheid naar de gemeentebesturen, via het instellen van GAS-boetes, biedt helaas geen uitweg.”

“Op dit moment is de job van politieman of -vrouw geen gemakkelijke job”, stelt hij. “In de huidige maatschappij, die alsmaar verder polariseert, lijkt het alsof er twee categorieën van burgers bestaan: goede en slechte. Maar voor een van de twee categorieën, en soms voor beiden, is elke tussenkomst van ons een bron voor ontevredenheid, commentaar, misnoegdheid, ergernissen of klachten.”

Geweld

En dat escaleert soms. “Dit jaar werden onze medewerkers dertien keer geconfronteerd met verbaal of fysiek geweld”, gaat Hellinckx verder. “Ontevreden over het optreden van de politie wordt ook onmiddellijk zo ruim mogelijk gedeeld en aangedikt via de sociale media. Meestal blijkt na onderzoek dat onze medewerkers wel degelijk correct hebben opgetreden. De imagoschade voor de politiezone blijft wel hangen, en veroorzaakt problemen voor het algemeen vertrouwen tussen de burger en de politie.”

Zwaar

Maar niet alleen het falen van justitie en de onvrede onder de burgers ziet hij als probleem. “Wat betreft de inzet van manschappen voor evenementen was 2018 een zwaar jaar”, stelt hij. “Dat besef ik. Een prachtige zomer met veel lokale festiviteiten, een succesvol wereldkampioenschap voetbal en een toename van het aantal wielerwedstrijden veroorzaakten veel overuren, nachturen en minder vrije weekends. Ik wil mijn medewerkers dan ook bedanken voor hun geleverd werk en de flexibiliteit die ze hebben getoond.”

“Organisatoren en besturen staan zelden stil bij de gevolgen van evenementen voor ons. Het wordt voor politiemensen moeilijker om een gezonde levensbalans te vinden. Naast de lokale inzet wordt onze tussenkomst ook meer en meer gevraagd buiten onze politiezone (bijvoorbeeld bij betogingen, festivals en bewakingsopdrachten, red.) Dit gaat ten koste van de dienstverlening in onze eigen politiezone.”