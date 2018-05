Koornmolen zwaait poetsvrouw Marie-Jeanne uit 15 mei 2018

02u48 0

Marie-Jeanne Van Cutsem heeft onlangs afscheid genomen van haar werkgever, de gemeente Gooik. Sinds de opening van sporthal Koornmolen in 2005 werkte ze er als poetsvrouw. "We gaan haar heel hard missen", aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Ze heeft haar werk altijd uitstekend gedaan. En wat ik vooral geweldig vond, is dat ze altijd klaarstond om eens extra in te springen." Natuurlijk mocht Marie-Jeanne niet vertrekken zonder een hele hoop bloemen en geschenken.





(MCT)