Komt er straks een fietsstraat in de Paddenbroekstraat? Verkeer veiliger en trager door de fietsstraat Marc Colpaert

06 november 2018

De kans is groot dat binnenkort de Paddenbroekstraat en een deel van de Zwartschaapstraat in Gooik tot een fietsstraat wordt herleid. De gemeente Gooik gaat eind dit jaar uittesten of een fietsstraat in de Paddenbroekstraat en een deel van de Zwartschaapstraat, wenselijk en nuttig is. Op deze landelijke weg tussen Strijland en Gooik-centrum ligt immers het natuur educatief centrum Paddenbroek, waar in de toekomst een wandel en fietscafé in zal uitgebaat worden, en waarvan het gemeentebestuur verwacht dat dit een hogere fietsintensiteit zal teweegbrengen. “Door het inrichten van deze weg als fietsstraat hopen we het verkeer er wat veiliger en trager te maken en zetten we in op de veiligheid en het comfort van de fietser”, verduidelijkt schepen van mobiliteit Herman Anthoons(CD&V). In een fietsstraat mogen fietsers de helft of de rechterzijde van de rijbaan gebruiken en mag het gemotoriseerd verkeer de fietser niet inhalen. Bovendien is de snelheid er beperkt tot maximum 30 km per uur. De gemeente Gooik hoopt door deze maatregel ook het doorgaand verkeer, maar vooral ook het sluipverkeer te weren in deze straten. Zodra de signalisatieborden zijn geleverd zal de gemeente overgaan tot het inrichten van deze fietsstraat. “De gemeente zal na drie maanden het project evalueren en waar nodig bijsturen. Daarnaast zullen we ook nagaan of het inrichten van fietsstraten in andere straten ook nuttig kunnen zijn”, besluit schepen Herman Anthoons. MCT