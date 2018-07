Koester het geluid van de natuur in muziekvallei 30 juli 2018

Geen mooier geluid dan het geluid van de natuur. Sinds gisteren kan je de melodietjes van fluitende vogels, ritselende eekhoorns, en borende spechten waarnemen vanuit de eerste koesterkegel in de muziekvallei in Gooik. De leerlingen van Don Bosco uit Halle vervaardigden de houten zeshoekige constructie. Het is een uniek luisterinstrument om de geluiden van de natuur te versterken. Wout en Amelia mochten de koesterkegel al eens uittesten. Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei hoopt de muziekvallei in de loop der jaren nog verder uit te bouwen in het hartje van Gooik met nog andere koesterkegels.





(MCT)