KLJ organiseert Paas-TD 31 maart 2018

De meisjes van KLJ Strijland organiseren op 1 april naar jaarlijkse gewoonte hun Paas-TD in Gooik. Die lokt doorgaans zo'n tweeduizend bezoekers. Dj's van dienst zijn deze keer Petit Bateau, Double D, Deejay Squire en Nine 2 Five. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop, en 6 euro aan de kassa. Plaats van afspraak is de tent aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Lenniksestraat. (MCT)