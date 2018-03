Klimaatmobiel en benovatiecoach helpen beter renoveren 06 maart 2018

02u47 0 Gooik Op de parking ter hoogte van de rotonde De Drie Hamertjes in Gooik werd de nieuwe klimaatmobiel voorgesteld. Vanaf 5 maart gaan in totaal 4 klimaatmobielen op rondreis doorheen de Vlaams-Brabantse gemeenten.

Alle gemeenten van onze provincie kunnen zo een klimaatmobiel inschakelen om hun inwoners te informeren over energiebesparing, hernieuwbare energie en andere klimaatacties. Bovendien zet Pajopower, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant een benovatiecoach aan het werk. Deze begeleidt mensen met renovatieplannen van a tot z. "Voor de gemeente Gooik zal benovatiecoach Philippe Broigniez ter plaatse komen als de bewoners dat vragen. Bart Rogiers blijft dan weer wat meer achter de schermen werken en zal de dossiers van nabij opvolgen", legt coördinator Bruno Moens uit.





Rondtrekken

Nieuw vanaf nu is dat de klimaatmobiel niet meer een maand op dezelfde plaats zal blijven staan. "Het is de bedoeling dat we nog maximaal een week op dezelfde plaats staan en nadien naar een andere wijk of gemeente trekken. Zo worden we nog veel vlugger opgemerkt door de mensen. Deze week staan we hier nog langs de Edingsesteenweg aan de rotonde in Gooik, een prachtlocatie met veel doorgaand verkeer en de mogelijkheid om gemakkelijk te parkeren. Volgende week trekken we naar Pepingen en volgende maand staan we oo in Galmaarden", aldus Bruno Moens.





(MCT)