Kleuterschool wekt zelf stroom op 26 april 2018

De kleuterafdeling van de Dorpsschool hoeft, als het even meezit, niet meer te betalen voor elektriciteit. Op het dak staan voortaan immers 25 zonnepanelen te blinken, met dank aan een gulle gift van de firma Remitrans. Die legde 7.000 euro op tafel.





"Onze (klein)kinderen hebben hier op school gezeten, en daarom schenken we dit bedrag met plezier", klinkt het. De school legde zelf nog wat bij, waardoor 25 zonnepanelen aangekocht konden worden. "Het wordt nog wat afwachten, maar normaal zullen we dankzij deze panelen geen extra elektriciteitskosten meer hebben voor de vier klassen van de kleuterschool", aldus directrice Gerda Jacobs. (MCT)