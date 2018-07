Kleuters amuseren zich tijdens danskamp 17 juli 2018

Tal van kleuters hadden de tijd van hun leven in en voor de gebouwen van de dansstudio iMove in Oetingen. De kinderen vanaf het eerste kleuterklasje tot het vierde leerjaar werden in twee groepen verdeeld. Ze werden verwend tijdens een week vol sport, spel en creatieve activiteiten rond een leuk thema.





"Voor de kleintjes was dit het thema 'Zomer' voor de iets grotere was dit 'Avatar'", vertelden de monitoren Maud, Febe, Jana en Amber. Op vrijdag was er zelfs een toonmoment voor de ouders, tot groot plezier van de kinderen.











(MCT)