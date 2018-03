Kledij inzamelen 14 maart 2018

Op zaterdag 17 maart organiseert het oudercomité van de Vrije Basisschool De Bron uit Gooik een inzameling van oude kleding. Iedereen die nog oude kledij, schoenen, handtassen en lakens liggen heeft en deze kwijt wilt, mag deze verpakken in dozen of plastiek zakken en naar het inzamelpunt brengen. De vrachtwagen staat klaar op zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ter hoogte van de rotonde 'de drie hamertjes' in Gooik. Ze hopen terug op heel wat kilo's kledij om de vrachtwagen te vullen. Met de opbrengst wordt nieuw didactisch materiaal voor de kleuters en het lager onderwijs aangekocht. (MCT)