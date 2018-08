Kinderopvang goes Hollywood 31 augustus 2018

Tijdens de gemeentelijke speelpleinwerking van 't Foensjke stond alles in het teken van Hollywood. Alles wat met de showbizz te maken had kwam die dag aan bod tot groot plezier van de aanwezige kinderen. Later die dag stond er ook nog een film op het programma. Gemiddeld kwamen er 100 kinderen per dag naar de opvang.





(MCT)