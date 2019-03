Kinderjeugdraad komt voor het eerst samen: “Meer fietspaden en meer groen, alsjeblieft” Marc Colpaert

25 maart 2019

14u06 0 Gooik Met dertien kinderen waren ze bij de start van de eerste kinderjeugdraad in Gooik. Hun belangrijkste vragen: meer fietspaden aan scholen en meer groen op de speelplaatsen.

De kinderjeugdraad - met kinderen jonger dan 12 - kwam voor de eerste keer samen in de gemeenteschool van Oetingen. De nieuwe leden werden geselecteerd uit verschillende scholen. “Kinderen jonger dan 12 mogen niet deelnemen aan de verkiezingen, maar dat wil niet zeggen dat we niet naar hen willen luisteren. Daarom starten we deze kinderjeugdraad op”, vertelt jeugdschepen Simon De Boeck (CD&V).

Speeltuigen

De kinderen kwamen onmiddellijk met voorstellen op de proppen. Er werd vooral gevraagd om meer fietspaden aan te leggen op de wegen naar de school. Het tekort aan groen op de speelplaats was voor velen een tweede pijnpunt. Verder mochten de kinderen mee beslissen welke speeltuigen er geplaatst worden tijdens de buitenspeeldag op 24 april. De absolute topper die niet mocht ontbreken volgens de kinderen waren springkastelen, liefst verschillende springkastelen met de opmerking om ze te laten gebruiken per leeftijd. “Want anders springen de grote kinderen de kleine kinderen omver”, liet een van de deelnemers zich ontvallen.

De kinderjeugdraad wordt enkele keren per schooljaar georganiseerd.