Kinderen van De Oester spelen in de sneeuw De slee werd boven gehaald Marc Colpaert

23 januari 2019

12u01 0 Gooik De kinderen van de school De Oester uit Oetingen mochten woensdag eventjes ravotten op een weide in de buurt van de school.

Het was bijna te mooi om waar te zijn, zoveel sneeuw was er gevallen tijdens de nacht en dus besliste de directie van De Oester om de kinderen even van de sneeuw te laten genieten. “Als ik zo eens rond mij kijk dan genieten onze kinderen van de eerste sneeuw met volle teugen. De sleeën werden meegebracht, er werden sneeuwballen gegooid, het was een leuke bedoening”, vertelden directeurs Marleen Hanselaer en Nadine Vanbiervliet.