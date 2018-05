Kinderen maken wilgenhutten 04 mei 2018

Enkele kinderen van de dorpsschool van Kester, onder leiding van de mensen van Pro-Natura, bouwden een wilgenhut naast hun speelplaats. In totaal komen er drie van zulke hutten, dit als extra groene speelruimte. Ze hadden er best wel zin in, de leerlingen van het vijfde leerjaar van juf Laura en dus gingen ze enthousiast van start met het bouwen van hun eerste wilgenhut.





"Wij proberen het zo ecologisch mogelijk te houden en hoe minder plastiek dat we gebruiken hoe beter", verduidelijkte directrice Gerda Jacobs. Ze hebben het project van vergroening van hun speelplaats ingediend bij de provincie en komen zo in aanmerking voor een subsidie van 80% van de kosten.











