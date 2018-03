Kinderen leren circustrucs in sporthal De Koornmolen 02 maart 2018

Tijdens de krokusvakantie ging er een circus Sportigo door in de sporthal De Koornmolen in Gooik. Wie er van droomde om ooit in een circus mee te draaien als clown, acrobaat of een echte goochelaar moest zeker eens een kijkje komen nemen. De kinderen, een tachtigtal, leerden er trucjes en technieken om hun droom waar te maken tijdens dit sportkamp van Sportigo. Fietsen op een éénwieler, jongleren, lopen op stelten, slingeren aan een trapeze, diabolo-kunstjes en nog zoveel meer was mogelijk. Uiteraard mocht wie dat wou ook 5 dagen echt de clown uithangen! Op het einde van de week speelden de kinderen mee in hun eigen circusvoorstelling en iedereen mocht komen kijken.





(MCT)