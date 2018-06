Kinderen krijgen zakje bloemenzaad mee naar huis 23 juni 2018

02u29 0

Op vrijdag kregen de kleuters van de gemeenteschool Het Nestje in Leerbeek allemaal een zakje bloemenzaad en een infobrochure mee naar huis. In totaal 700 schoolkinderen in Gooik kregen zo een zakje, aangeleverd door de provincie Vlaams-Brabant, om thuis een kleine bloemenakker in te zaaien. Dat staat niet alleen heel mooi in de tuin, het mengsel stuifmeelrijke bloemen vormt ook een ideale maaltijd voor onze bijen. De uitstervende bijenpopulatie is al een tijdje regelmatig in het nieuws. Dat is niet goed voor de biodiversiteit en ook de land- en tuinbouw is sterk afhankelijk van de kleine natuurlijke bestuivers. "Met een uitgestrekt netwerk aan bloemenrijke tuinen hopen we de noodlijdende bijen een handje te helpen, daarom dit bloemenzaad waar ze een mooie bloemenweide mee kunnen maken", legt schepen Simon De Boeck(CD&V) uit. Op het gemeentehuis van Gooik kan men ook nog gratis zakjes met bloemenzaad afhalen. (MCT)