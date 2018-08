Kinderen krijgen massage tijdens Zomerkamp 29 augustus 2018

Tijdens het Zomerkamp van iMove in Oetingen hebben de kinderen een massage gekregen. De monitoren Maud en Sam zorgden ervoor dat de kinderen van het eerste tot het vierde leerjaar een leuke week beleefden. Natuurlijk werd er heel wat gedanst, maar er was ook tijd om wat te knutselen en meer. Na het dansen werd er ook even tot rust gekomen tijdens een groepsmassage. En of ze dat leuk vonden!





(MCT)