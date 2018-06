Kinderen krijgen geen ballonnen meer GEMEENTE STUURT GEBOORTEBOMENDAG BIJ OM ECOLOGISCHE REDENEN MARC COLPAERT

26 juni 2018

02u27 0 Gooik Kinderen krijgen geen ballonnen meer tijdens de jaarlijkse geboortebomendag. Het was de jongste jaren traditie geworden om er een hele hoop los te laten, maar na klachten over te veel plastic in de natuur, kiest de gemeente nu voor kleurpotloden als geschenkje.

Het was de laatste jaren de gewoonte geworden om tijdens de jaarlijkse geboortebomendag in educatief centrum De Paddenbroek een hoop ballonnen de lucht in te laten. "Aan elke ballon werd een naamkaartje van een pasgeboren kindje uit Gooik vastgemaakt", legt schepen Simon De Boeck (CD&V) uit. "De vinder van die kaartjes werd gevraagd om ze terug te sturen naar het gemeentehuis. Wie zijn of haar ballon zo het verst zag vliegen, kreeg een taart voor zijn of haar eerste verjaardag."





De boom in

Maar de laatste jaren begon het op te vallen dat de meeste van die ballonnen gewoon in de hoge bomen rond De Paddenbroek bleven hangen. "We kregen dan ook enkele boze telefoontjes van mensen die het niet fijn vonden dat de gemeente die tientallen ballonnen de lucht in liet gaan", vervolgt De Boeck. "Mensen wezen ons erop dat we op deze manier afval achterlieten in de natuur, en eigenlijk hebben ze gelijk. Daarom hebben we beslist om dit jaar geen ballonnen meer uit te delen aan de kinderen." Om hen evenwel niet met lege handen achter te laten, kregen de kinderen deze keer een doosje kleurpotloden mee naar huis.





De beslissing om geen ballonnen meer op te laten, past binnen een bredere visie op ecologie van de gemeente. "We nemen ook andere maatregelen om het gebruik van plastic terug te dringen", pikt burgemeester Michel Doomst (CD&V) in. "Zo schenken we in Paddenbroek en het gemeentehuis drankjes in glazen, en niet in plastic bekers. Het evenement Gooikoorts heeft de plastic bekers trouwens ook al geweerd en voor onze vele buurtfeesten stellen we herbruikbare bekers ter beschikking."





Druppel op hete plaat

Ook de oppositie kan zich ergens vinden in de beslissing om geen ballonnen meer op te laten, maar nuanceert toch enigszins. "Voor ons is dit geen beleidskwestie", aldus Kristoff Hemelinckx (N-VA). "Alles wat men doet, moet duurzaam zijn. Het afschaffen van deze ballonnen is een druppel op een hete plaat. De gemeente zou beter investeren in energiezuinige gebouwen." Al staat Isabelle Pierreux (Onafhankelijke) wel volledig achter de afschaffing van de ballonnen. "Ik kan mij daar in vinden, ja", zegt ze. "Er zijn gewoon andere manieren om de kinderen een plezier te doen. Je zal inderdaad overal wel stukjes van die ballonnen terugvinden en echt netjes is dat niet."