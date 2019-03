Kinderen genieten van een sportieve circusweek Marc Colpaert

08 maart 2019

17u41 0

Iets meer dan honderd kleuters en kinderen uit de lagere school kwamen zich amuseren in de sporthal de Koornmolen in Gooik. Sportigo organiseerde deze sportieve week tijdens de krokusvakantie in de Koornmolen. Het thema voor deze vakantie was het circus. De monitoren Ines, Vanessa, Stan, Daan, Leni, Morgane en Hannah zorgden ervoor dat alle kinderen een plezierige en sportieve week beleefden. De kleuters kregen spelletjes aangepast aan hun leeftijd. Als aflsuiter mochten de kinderen op vrijdag aan hun ouders of grootouders tonen wat ze die week allemaal hadden geleerd tijdens een grote circusshow. Meer info over sportkampen vind je op www.sportigo.be.