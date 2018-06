Kinderen die geboorteboom in Paddenbroek hebben, krijgen rugzak van gemeente 29 juni 2018

De gemeente Gooik deelde aan de kinderen die vandaag al beschikken over een geboorteboom in Paddenbroek een rugzak uit. Alle kinderen die sinds 2006 een geboorteboom kregen toegewezen in het educatief centrum Paddenbroek, werden nog eens extra verwend met een rugzak.





"Wij geven aan die kinderen een rugzak, die ze kunnen gebruiken om hun educatieve bagage in te stoppen, telkens wanneer ze ons educatief centrum komen ontdekken", vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V). Meer dan 8.000 mensen bezoeken per jaar Paddenbroek, heel veel van deze mensen zijn schoolkinderen uit Gooik die op deze manier heel wat kennis over de natuur opsteken.











