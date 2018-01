Kinderen De Bron verdienen 215 euro voor Green Preace 02u28 0 Foto Marc Colpaert

De kinderen van het zesde leerjaar van de school De Bron uit Gooik verkochten chocomelk voor het goede doel tijdens de Warmste Week. Iris, Jorre, Femke en Lars en nog enkele leerlingen samen met hun juf Katrien verkochten heel wat bekertjes chocomelk voor het goede doel. "Wij hebben zelf mogen kiezen voor wie we deze actie gingen doen en aangezien wij nogal van de natuur houden hebben we gekozen voor Green Peace", vertelde Femke. Lars mocht tenslotte het ingezameld geld tellen en daar was hij heel blij mee. In totaal leverde de verkoop 215 euro op.





(MCT)