Kinderen dansen door zomer met Dance-Inn 02 augustus 2018

In de sporthal van de Koornmolen in Gooik heeft Dance-Inn een kinderdanskamp georganiseerd. Kinderen tussen 4 en 7 jaar amuseerden zich met tal van spelletjes. "De nadruk ligt natuurlijk op dansen, maar er is ook tijd voor spelletjes en knutselen", vertelde Hannah. De dansdocenten Hannah, Louise, Nieke, Benthe en Laysa zorgden er voor dat de kinderen de tijd van hun leven beleefden.





(MCT)