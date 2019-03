Kinderen dansen bij iMove Marc Colpaert

06 maart 2019

Een twintigtal kinderen amuseerden zich tijdens een dansstage bij iMove in Oetingen. Tijdens de krokusvakantie zette de conditie- en dansstudio iMove de deuren open voor een weekje plezier maken voor kinderen van 3 tot 9 jaar. “Natuurlijk gaan de kinderen gedurende deze week heel wat danspasjes leren, maar we doen nog veel meer. Aangezien het zonnetje vandaag aan het schijnen is, trekken we straks naar het bos om er te ravotten”, zei Klaartje Cosijns. Samen met de monitoren Sanka en Benthe maakten ze er een leuke week van voor de kinderen. MCT