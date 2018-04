Kinderen amuseren zich op speelplein 't Foensjske 24 april 2018

De monitoren van speelplein 't Foensjske uit Gooik kregen tijdens de paasvakantie opnieuw heel wat kinderen over de vloer. De jongens en meisjes mochten bij goed weer naar hartelust ravotten in de tuin, bij regen werd er verder gespeeld in de lokalen van de school. Op de laatste dag van de vakantie gingen ze zwemmen in de Gavers in Geraardsbergen. "Wij hebben er samen opnieuw iets leuks van gemaakt", aldus hoofdmonitor Sven Vanderrusten.





(MCT)