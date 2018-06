Kinderdagverblijf 't Zonnetje viert tiende verjaardag 28 juni 2018

Het Kinderdagverblijf 't Zonnetje, gevestigd in Leerbeek, bestaat tien jaar en daar werd een kein feestje voor georganiseerd. Het kinderdagverblijf vangt 21 kinderen op, meer is niet mogelijk.





"Wij zitten echt aan onze limiet, meer kinderen opvangen met de plaats die we hebben, is niet mogelijk. Daarnaast zijn we nu al volzet tot september 2019", vertelde de verantwoordelijke Dorothee Devogeleer. Om hun tienjarig bestaan te vieren nodigden ze alle kindjes en hun ouders uit om iets te komen drinken en een hamburger te eten. Ondertussen werd er gezellig naar een wedstrijd van de Rode Duivels gekeken.





(MCT)