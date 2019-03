Kesterberg heeft er 22 nieuwe assistentiewoningen bij (en er zijn er nog maar zes vrij)

Marc Colpaert

18 maart 2019

12u16 2 Gooik Senorie Kesterberg in Leerbeek heeft zopas een nieuwe vleugel met 22 assistentiewoningen geopend en brengt hiermee de capaciteit op tachtig wooneenheden. Ondertussen zijn er van die 22 nieuwe woningen nog maar 6 vrij, vlug zijn is dan ook de boodschap.

De Seniorie Kesterberg is met de uitbreiding van deze nieuwe vleugel niet meer van plan om nog verder het aantal woningen te verhogen in Leerbeek. “Deze nieuwe vleugel is nu volledig klaar en er hebben ondertussen al mensen hun intrek genomen. Sommigen hadden zelfs al hun huis verkocht toen de vleugel nog niet eens af was, maar dat is allemaal in orde gekomen”, vertelt directeur Bruno Van de Voorde.

Wellnessruimte

In de nieuwe vleugel is er een extra wellnessruimte voor de bewoners. De mensen kunnen er genieten van een golfslagbad, aangevuld met lichttherapie en muziek. “Op deze manier kunnen de mensen zich even totaal komen ontspannen en we zorgen voor extra sfeer met kaarsjes en lichtjes rond het bad”, vult Bruno aan. De nieuwe uitbreiding is tevens goed nieuws voor de werkgelegenheid en de plaatselijke handelaars. “Door de uitbreiding van Kesterberg kregen vier mensen uit de buurt een job aangeboden bij ons en bestellen wij nog meer producten bij de plaatselijke handelaars”, besluit Bruno. Meer informatie over deze seniorie kan men vinden op: www.kesterberg.be.