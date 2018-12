Kerstfeest in de zaal Elckerlyc

Marc Colpaert

20 december 2018

De KVG dat staat voor de Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, organiseerde voor hun leden een kerstfeestje in de zaal Elckerlyc in Oetingen. De bestuursleden van KVG deden hun best om de vele aanwezigen opnieuw een mooi kerstfeest te bezorgen. “Wij gaan vandaag al deze mensen verwennen met een etentje, muziek en animatie. En voor ze naar huis gaan krijgen ze nog een geschenkje mee”, vertelde Linda De Schutter. Gelukkig kreeg de vereniging van de Rotary, afdeling Gaasbeek-Pajottenland een mooie cheque van 1.000 euro als geschenk. Met dit geld kunnen ze het kerstfeest organiseren en is er zelfs nog een beetje over om volgend jaar een paasfeest mee te organiseren. MCT