Kerstconcert van 155 jaar oude harmonie De Vrede Marc Colpaert

25 december 2018

16u03 2

De Koninklijke Harmonie De Vrede bestaat 155 jaar en dat werd gevierd met een schitterend kerstconcert in de kerk van Strijland in Gooik. Het juniororkest onder leiding van Jonathan Mathyssen mocht als eerste van start gaan, gevolgd door het jeugdorkest onder leiding van Koen Pletinckx. Na de pauze was het dan de beurt aan het orkest van De Vrede onder leiding van Dany De Dobbeleer en met als speciale gastzanger Gene Thomas. Het was al het 29 ste kerstconcert van deze vereniging en in de kerk van Strijland was er dan ook geen vrij plaatsje meer te vinden.