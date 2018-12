Kerstconcert met Gene Thomas Bestel nu al uw kaarten Marc Colpaert

14 december 2018

14u50 0

De Koninklijke Harmonie De Vrede uit Gooik samen met het jeugdorkest en het juniororkest organiseren een kerstconcert op vrijdag 21 december in Gooik. Dit gaat door in de kerk van O.L.V van Bijstand in Strjland-Gooik. Naast hun vele eigen spelers werd dit jaar Gene Thomas als ‘special guest’ uitgenodigd. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro, aan de kassa betaald u 17,5 euro, ze gaan van start om 20 uur en de deuren gaan open vanaf 19 uur. Voorverkooppunten zijn drukkerij De Knijf, café Jona, café ‘t Pandoerken en café De Groene Poort, of bel naar 0475/46.40.42. MCT