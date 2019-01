Kerstbomen niet verbrand, maar verhakseld in milieupark Marc Colpaert

19 januari 2019

Danny Doraene werknemer in het milieupark in Gooik verhakselde een 90 tal kerstbomen op vraag van de gemeente. Dit jaar kiest Gooik ervoor om kerstbomen te verhakselen en niet te verbranden zoals twee jaar geleden nog het geval was. Milieuschepen Simon De Boeck(CD&V) kreeg het idee van Lotte De Broyer, een jongedame uit Gooik. Het verbranden van kerstbomen is slecht voor het milieu, het zorgt voor dioxines en fijn stof. “In totaal hebben wij een 90 tal kerstbomen opgehaald, die we nu door het personeel van het milieupark gaan laten verhakselen. Van verschillende inwoners kregen wij lovende woorden voor dit initiatief”, vertelt schepen Simon De Boeck. Bovendien is het de bedoeling dat de houtsnippers hergebruikt gaan worden als bodembedekker bij de groendienst. “Nu kunnen wij dit nog goed gebruiken anders moeten wij toch maar betalen om bodembedekkers aan te kopen”, zegt hij. Het verhakselen van de bomen zal ongeveer een 400 kilogram houtsnippers opbrengen. Wie in het milieupark kwam kijken hoe zijn boom een nieuw leven kreeg, werd verwend met een hartverwarmend drankje, aangeboden door de gemeente.